Главная Биатлон Новости

«Было ужасно тяжело». Кристиансен — о похоронах Сиверта Баккена

«Было ужасно тяжело». Кристиансен — о похоронах Сиверта Баккена
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился эмоциями после похорон победителя этапа Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена, которые состоялись 13 января в Лиллехаммере.

«Это было невероятно красиво. Очень достойная церемония. Но то, что красиво, и то, что грустно, часто идут рука об руку. Конечно, это было ужасно тяжело, но прозвучало очень много тёплых слов, которые описывали Сиверта таким, каким он был.

Сейчас будет невероятно сложно. Мы никогда его не забудем, со временем найдём способ жить с этим дальше, потому что он оставил после себя только светлые воспоминания. Но пока что будет очень тяжело.

Он был настоящим и честным человеком или, как сегодня сказали, он был не просто «цельным». Он был словно цветущее дерево, целое цветущее дерево», – приводит слова Кристиансена VG.no.

Сиверт Гутторм Баккен скоропостижно скончался 23 декабря 2025 года. Ему было 27 лет.

