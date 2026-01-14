Кубок России по биатлону — 2025/2026: расписание третьего этапа в Дёмине

16 января в Дёмине стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём третьего этапа, который завершится 18 января.

Кубок России по биатлону — 2025/2026, расписание 3-го этапа (время — московское):

16 января, пятница:

11:00. Мужчины, спринт.

14:00. Женщины, спринт.

17 января, суббота:

11:30. Мужчины, гонка преследования.

14:45. Женщины, гонка преследования.

18 января, воскресенье:

11:30. Мужчины, большой масс-старт.

14:00. Женщины, большой масс-старт.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартовал первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года.