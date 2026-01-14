Стал известен состав сборной России по биатлону на Кубок Содружества в Беларуси

Исполком тренерского совета СБР определил состав женской и мужской сборных России для участия в четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт с 19 по 26 января 2026 года в Раубичах (Республика Беларусь). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком спортсменов.
Мужчины:
Эдуард Латыпов;
Кирилл Бажин;
Олег Домичек;
Дмитрий Евменов;
Роман Канаровский;
Ярослав Конкин;
Даниил Серохвостов;
Александр Логинов;
Карим Халили;
Александр Поварницын;
Александр Корнев;
Вячеслав Малеев;
Савелий Коновалов;
Иван Колотов;
Ильназ Мухамедзянов;
Евгений Сидоров;
Михаил Стребко;
Даниил Усов.
Женщины:
Кристина Резцова;
Анастасия Шевченко;
Наталия Шевченко;
Виктория Сливко;
Виктория Метеля;
Тамара Дербушева;
Ирина Казакевич;
Анастасия Халили;
Юлия Коваленко;
Мария Болдырева;
Елизавета Бурундукова;
Светлана Миронова;
Елизавета Суханова;
Инна Терещенко;
Анастасия Томшина;
Екатерина Мошкова;
Анастасия Гришина;
Елизавета Фролова.