Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной России по биатлону на Кубок Содружества в Беларуси

Исполком тренерского совета СБР определил состав женской и мужской сборных России для участия в четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт с 19 по 26 января 2026 года в Раубичах (Республика Беларусь). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком спортсменов.

Мужчины:

Эдуард Латыпов;
Кирилл Бажин;
Олег Домичек;
Дмитрий Евменов;
Роман Канаровский;
Ярослав Конкин;
Даниил Серохвостов;
Александр Логинов;
Карим Халили;
Александр Поварницын;
Александр Корнев;
Вячеслав Малеев;
Савелий Коновалов;
Иван Колотов;
Ильназ Мухамедзянов;
Евгений Сидоров;
Михаил Стребко;
Даниил Усов.

Женщины:

Кристина Резцова;
Анастасия Шевченко;
Наталия Шевченко;
Виктория Сливко;
Виктория Метеля;
Тамара Дербушева;
Ирина Казакевич;
Анастасия Халили;
Юлия Коваленко;
Мария Болдырева;
Елизавета Бурундукова;
Светлана Миронова;
Елизавета Суханова;
Инна Терещенко;
Анастасия Томшина;
Екатерина Мошкова;
Анастасия Гришина;
Елизавета Фролова.

