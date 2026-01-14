Стал известен состав сборной России по биатлону на Кубок Содружества в Беларуси

Исполком тренерского совета СБР определил состав женской и мужской сборных России для участия в четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт с 19 по 26 января 2026 года в Раубичах (Республика Беларусь). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком спортсменов.

Мужчины:

Эдуард Латыпов;

Кирилл Бажин;

Олег Домичек;

Дмитрий Евменов;

Роман Канаровский;

Ярослав Конкин;

Даниил Серохвостов;

Александр Логинов;

Карим Халили;

Александр Поварницын;

Александр Корнев;

Вячеслав Малеев;

Савелий Коновалов;

Иван Колотов;

Ильназ Мухамедзянов;

Евгений Сидоров;

Михаил Стребко;

Даниил Усов.

Женщины:

Кристина Резцова;

Анастасия Шевченко;

Наталия Шевченко;

Виктория Сливко;

Виктория Метеля;

Тамара Дербушева;

Ирина Казакевич;

Анастасия Халили;

Юлия Коваленко;

Мария Болдырева;

Елизавета Бурундукова;

Светлана Миронова;

Елизавета Суханова;

Инна Терещенко;

Анастасия Томшина;

Екатерина Мошкова;

Анастасия Гришина;

Елизавета Фролова.