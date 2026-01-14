Легрейд — о похоронах Баккена: для меня было важно сказать ему «прощай»

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд поделился эмоциями после похорон победителя этапа Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена, которые состоялись 13 января в Лиллехаммере.

«Я не видел команду с тех пор, как это произошло, поэтому встреча будет особенной. Я хотел прийти и быть рядом с ними, с семьёй и с Сивертом. Для меня важно быть здесь и сказать ему «прощай».

Сиверт — человек, который по-настоящему вдохновил меня. Я давно его знаю и видел его взлёты и падения. Наблюдать за тем, как он боролся за возвращение после болезни… Ему говорили, что он должен завершить карьеру и заняться чем-то другим, но Сиверт никогда не сдавался. Он боролся так, как мало кто смог бы. Его история — по-настоящему мощная», – приводит слова Легрейда VG.no.

Сиверт Гутторм Баккен скоропостижно скончался 23 декабря 2025 года. Ему было 27 лет.