Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Комментарии

Женская сборная Норвегии по биатлону, в состав которой вошли Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде выиграла в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:07.06,2, потратив девять дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2026, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Италия
3
Швеция

Вторыми финишировали итальянские биатлонистки, отставшие от победительниц на 0,9 секунды и потратившие четыре дополнительных патрона без штрафных кругов. Тройку призёров замкнула сборная Швеции с отставанием от первого места на 3,0 секунды и семью дополнительными патронами без единого штрафного круга.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины:

1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде) — 1:07.06,2, (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) + 0,9 (0+4).

3. Швеция (Юханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) + 3,0 (0+7).

Календарь Кубка мира по биатлону
Материалы по теме
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android