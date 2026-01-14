Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Женская сборная Норвегии по биатлону, в состав которой вошли Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде выиграла в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:07.06,2, потратив девять дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга.

Вторыми финишировали итальянские биатлонистки, отставшие от победительниц на 0,9 секунды и потратившие четыре дополнительных патрона без штрафных кругов. Тройку призёров замкнула сборная Швеции с отставанием от первого места на 3,0 секунды и семью дополнительными патронами без единого штрафного круга.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины:

1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде) — 1:07.06,2, (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) + 0,9 (0+4).

3. Швеция (Юханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) + 3,0 (0+7).