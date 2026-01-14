Скидки
Биатлон

Зачёт женских эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Зачёт женских эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Сегодня, 14 января
Сегодня, 14 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) прошла женская эстафета, победительницами которой стали биатлонистки из Норвегии. В состав команды вошли Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде. Спортсменки преодолели дистанцию за 1:07.06,2, потратив девять дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга.

Победа в эстафете позволила сборной Норвегии подняться на вторую строчку в общем зачёте женских эстафет Кубка мира. Франция, занявшая в гонке четвёртое место, остаётся лидером зачёта.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2026, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Италия
3
Швеция

Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, женщины (по состоянию на 14 января 2026 года):

1. Франция — 280 очков.

2. Норвегия — 268.

3. Швеция — 260.

4. Италия — 211.

5. Германия — 205.

6. Финляндия — 192.

7. Чехия — 186.

8. Австрия — 165.

9. Словакия — 147.

10. Швейцария — 137.

