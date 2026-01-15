Скидки
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 15 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 16:30 мск запланирован старт мужской эстафеты 4х7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Эстафета, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд, Мартин Улдаль, Ветле Шоста Кристиансен).

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Давид Цобель, Филипп Наврат).

