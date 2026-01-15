Французы со штрафным кругом выиграли эстафету на 5-м этапе Кубка мира, норвежцы стали 2-ми
Мужская сборная Франции выиграла эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). Одержать победу в соревнованиях французам не помешал штрафной круг, на который зашёл Фабьен Клод на первом этапе эстафеты.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Идёт
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 5-й этап, Рупольдинг. Эстафета, мужчины. Результат:
- Франция (Фабьен Клод, Оскар Ломбардо, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) — 1:08.58,1 (1 штрафной круг + 4 дополнительных патрона).
- Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд, Мартин Улдаль, Ветле Шоста Кристиансен)— отставание 6,2 (0+7).
- Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Давид Цобель, Филипп Наврат) +7,9 (0+5).
Стоит отметить неожиданное пятое место сборной Эстонии в прошедшей эстафете. Эстонцы отстали от победителей на 38 секунд, по ходу эстафеты они взяли лишь четыре дополнительных патрона.
