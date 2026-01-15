Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эстафетный зачёт Кубка мира — 2025/2026 по биатлону: Франция догоняет лидирующую Норвегию

Эстафетный зачёт Кубка мира — 2025/2026 по биатлону: Франция догоняет лидирующую Норвегию
Комментарии

Мужская сборная Франции по биатлону сократила отставание от команды Норвегии в эстафетном зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в эстафете на пятом этапе, который проходит в Рупольдинге (Германия). Норвежцы в прошедшей гонке стали вторыми с отставанием от французов в 6,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Мужчины. Зачёт эстафет на 15 января:

  1. Норвегия – 345 балла.
  2. Франция – 315.
  3. Швеция – 250.
  4. Германия – 220.
  5. США – 183.
  6. Италия – 179.
  7. Чехия – 165.
  8. Эстония – 154.
  9. Швейцария – 136.
  10. Украина – 126.

Также в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге пройдут спринты и гонки преследования.

Материалы по теме
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!

Видео: олимпийские медали, завоёванные российскими биатлонистами:

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android