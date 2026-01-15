Эстафетный зачёт Кубка мира — 2025/2026 по биатлону: Франция догоняет лидирующую Норвегию

Мужская сборная Франции по биатлону сократила отставание от команды Норвегии в эстафетном зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в эстафете на пятом этапе, который проходит в Рупольдинге (Германия). Норвежцы в прошедшей гонке стали вторыми с отставанием от французов в 6,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Мужчины. Зачёт эстафет на 15 января:

Норвегия – 345 балла. Франция – 315. Швеция – 250. Германия – 220. США – 183. Италия – 179. Чехия – 165. Эстония – 154. Швейцария – 136. Украина – 126.

Также в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге пройдут спринты и гонки преследования.

