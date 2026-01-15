Эстафетный зачёт Кубка мира — 2025/2026 по биатлону: Франция догоняет лидирующую Норвегию
Поделиться
Мужская сборная Франции по биатлону сократила отставание от команды Норвегии в эстафетном зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в эстафете на пятом этапе, который проходит в Рупольдинге (Германия). Норвежцы в прошедшей гонке стали вторыми с отставанием от французов в 6,2 секунды.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Мужчины. Зачёт эстафет на 15 января:
- Норвегия – 345 балла.
- Франция – 315.
- Швеция – 250.
- Германия – 220.
- США – 183.
- Италия – 179.
- Чехия – 165.
- Эстония – 154.
- Швейцария – 136.
- Украина – 126.
Также в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге пройдут спринты и гонки преследования.
Материалы по теме
Видео: олимпийские медали, завоёванные российскими биатлонистами:
Комментарии
- 15 января 2026
-
21:36
-
17:42
-
09:30
- 14 января 2026
-
22:25
-
19:36
-
17:49
-
17:43
-
13:36
-
12:43
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
09:30
-
00:23
- 13 января 2026
-
23:06
-
22:45
- 12 января 2026
-
16:20
-
11:41
-
11:09
-
10:49
-
10:15
-
00:55
-
00:43
- 11 января 2026
-
23:51
-
21:59
-
21:41
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
18:44
-
18:26
-
17:35
-
17:08
-
14:34