Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок России, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта в Дёмино, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 16 января в Дёмино в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской спринт. Старт соревнований назначен на 11:00 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 10:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
16 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Спринт, 10 км, мужчины. Стартовый лист (частично):

7. Василий Томшин.
12. Иван Колотов.
23. Александр Корнев.
25. Михаил Бурундуков.
27. Кирилл Бажин.
28. Андрей Вьюхин.
30. Пётр Пащенко.
32. Роман Ерёмин.
33. Евгений Сидоров.
35. Максим Цветков.
36. Александр Логинов.
37. Максим Воробей (Беларусь).
41. Никита Лобастов (Беларусь).
42. Кирилл Стрельцов.
44. Алексей Вагин.
46. Ильназ Мухамедзянов.
47. Даниил Серохвостов.
51. Александр Поварницын.
52. Эдуард Латыпов.
60. Рустам Каюмов.
74. Карим Халили.
88. Никита Поршнев.
97. Денис Иродов.

Полностью со стартовым протоколом спринта вы можете ознакомиться здесь.

«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
