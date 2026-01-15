Скидки
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько начало спринта в Дёмине, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 16 января, в Дёмине (Ярославская область) в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский спринт. Старт соревнований назначен на 14:00 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 13:50 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
16 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2025/2026, третий этап, Дёмино. Спринт, 7,5 км, женщины. Стартовый лист (частично):

17. Анастасия Халили.
18. Анастасия Шевченко.
19. Ксения Воробей (Беларусь).
20. Виктория Сливко.
22. Наталия Шевченко.
28. Тамара Дербушева.
31. Анастасия Егорова.
35. Кира Дюжева.
39. Виктория Метеля.
40. Ирина Шаклеина (Беларусь).
42. Ирина Казакевич.
45. Ксения Довгая.
46. Кристина Резцова.
57. Светлана Миронова.

Полностью со стартовым протоколом спринта вы можете ознакомиться здесь.

Виктория Метеля — лидер российского биатлона. В контактных гонках ей равных больше нет!
