IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Сегодня, 16 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 16:30 мск запланирован старт женского спринта 7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Спринт, женщины. Стартовый лист (частично):

24. Франциска Пройс (Германия).
32. Жанна Ришар (Франция).
38. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
44. Лу Жанмонно (Франция)
50. Жулия Симон (Франция).
52. Лиза Виттоцци (Италия).
54. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
64. Доротея Вирер (Италия).
66. Эльвира Эберг (Швеция).
68. Ханна Эберг (Швеция).
70. Юни Арнеклейв (Норвегия).

Календарь Кубка мира по биатлону
