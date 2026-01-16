Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 16:30 мск запланирован старт женского спринта 7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Спринт, женщины. Стартовый лист (частично):

24. Франциска Пройс (Германия).

32. Жанна Ришар (Франция).

38. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

44. Лу Жанмонно (Франция)

50. Жулия Симон (Франция).

52. Лиза Виттоцци (Италия).

54. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

64. Доротея Вирер (Италия).

66. Эльвира Эберг (Швеция).

68. Ханна Эберг (Швеция).

70. Юни Арнеклейв (Норвегия).