IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Латыпов — о недопуске россиян: проблемы могут возникнуть из-за того, что мы носим оружие

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что возвращение россиян на международную арену может быть осложнено тем, что спортсмены имеют при себе инвентарь в виде оружия.

«Конечно, мы хотим вернуться на Кубок мира и показать себя там. Пока с допуском многое непонятно. Думаю, что в нашем случае проблемы могут возникнуть ещё из-за того, что мы носим оружие», — цитирует Латыпова ТАСС.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в CAS о допуске спортсменов в ускоренном порядке.

