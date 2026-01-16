Логинов выиграл спринт на этапе Кубка России в Дёмине, Бажин — второй

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта 10 км на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Спортсмен завершил дистанцию за 22.03,3 и не допустил ни одного промаха за два огневых рубежа.

Второй результат показал Кирилл Бажин, отставший от победителя на 3,4 секунды (0 промахов). Тройку призёров замкнул Роман Ерёмин — его отставание от первого места составило 4,3 секунды (один промах).

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Сприн, 10 км. Мужчины.

1. Александр Логинов — 22.03,3 (0 промахов).

2. Кирил Бажин — отставание 3,4 секунды (0).

3. Роман Ерёмин +4,3 (1).

4. Александр Поварницын +8,1 (0).

5. Роман Канаровский +21,4 (0).

6. Саид Каримулла Халили +24,7 (1).

…

13. Эдуард Латыпов +48,2 (2).

14. Даниил Серохвостов +55,9 (3).