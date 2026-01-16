Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
16:30 Мск
Матч-центр:
Главная Биатлон Новости

«Мышцы пока не в тех кондициях». Поварницын — после четвёртого места в спринте в Дёмине

«Мышцы пока не в тех кондициях». Поварницын — после четвёртого места в спринте в Дёмине
Российский биатлонист Александр Поварницын, занявший четвёртое место в спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, заявил, что самочувствие на данный момент не позволяет ему бежать быстро на последнем круге дистанции.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
16 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Тюменская область
22:03.3
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+3.4
3
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+4.3

— В стрельбе я поработал хорошо, на стойке не так быстро стрелял, как обычно. Старался работать над каждым выстрелом. По трассе мне повезло, Логинов уходил на второй круг, а я с первого вынырнул и стал ему в спину. На одном подъёме я вышел из‑под спины и понял, что если бы шёл один, то не было бы такой скорости.

— На заключительном круге уже береглись, включали мозг, а не эмоции, понимая, что впереди ещё гонки?
— Хотелось бы, конечно, беречь и включать мозг. Но, к сожалению, самочувствие пока не позволяет показывать высокие скорости на последнем круге. Я это чувствую и вижу. Не даёт тело пока достаточно хорошо разогнаться, мышцы пока не в тех кондициях. Но очень доволен, как гонка сложилась, — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

