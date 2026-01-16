Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Шевченко рассказала, как сборная Свердловской области борется с распространением вируса

Шевченко рассказала, как сборная Свердловской области борется с распространением вируса
Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что команда, представляющая Свердловскую область, соблюдает профилактические меры, чтобы уменьшить риск распространения вируса, из-за которого уже пострадали некоторые спортсмены.

— В этом году не всё так просто со здоровьем в команде Свердловской области. Как бережётесь?
— В декабре 2025 года в Ханты‑Мансийске мы начали болеть, это до сих пор продолжается. Кто‑то раньше, а кто‑то позже. Надо быть максимально аккуратным, в столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом. Это самая первая необходимость, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

