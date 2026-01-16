Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Биатлон Новости

Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Дёмине, Халили — вторая

Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Дёмине, Халили — вторая
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта 7,5 км на третьем этапе Кубка России в Дёмине. Она завершила дистанцию за 19 минут 37,3 секунды и не допустила ни одного промаха за два огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
16 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:37.3
2
Анастасия Халили
Московская область
+22.1
3
Кристина Резцова
Московская область
+47.4

Второй результат показала Анастасия Халили, дебютировавшая в гонке после болезни. Она отстала от победительницы на 22,1 секунды и также не допустила промахов. Бронзовую медаль выиграла Кристина Резцова — её отставание от первого места составило 47,4 секунды, она допустила два промаха.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Спринт, 7,5. Женщины

1. Наталия Шевченко — 19.37,3 (0 промахов).

2. Анастасия Халили — отставание 22,1 секунды (0).

3. Кристина Резцова +47,4 (2+0).

4. Виктория Сливко +58,3 (1+0).

5. Тамара Дербушева +1.00,4 (0).

6. Екатерина Суханова +1.07,9 (0).

11. Виктория Метеля +1.18,2 (1+0).

Календарь Кубка России по биатлону
