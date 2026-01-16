Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Дёмине, Халили — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта 7,5 км на третьем этапе Кубка России в Дёмине. Она завершила дистанцию за 19 минут 37,3 секунды и не допустила ни одного промаха за два огневых рубежа.
Второй результат показала Анастасия Халили, дебютировавшая в гонке после болезни. Она отстала от победительницы на 22,1 секунды и также не допустила промахов. Бронзовую медаль выиграла Кристина Резцова — её отставание от первого места составило 47,4 секунды, она допустила два промаха.
Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Спринт, 7,5. Женщины
1. Наталия Шевченко — 19.37,3 (0 промахов).
2. Анастасия Халили — отставание 22,1 секунды (0).
3. Кристина Резцова +47,4 (2+0).
4. Виктория Сливко +58,3 (1+0).
5. Тамара Дербушева +1.00,4 (0).
6. Екатерина Суханова +1.07,9 (0).
…
11. Виктория Метеля +1.18,2 (1+0).
