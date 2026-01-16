Ханна Эберг выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Жанмонно — вторая

Двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в немецком Рупольдинге. Она не допустила ни одного промаха и опередила серебряного призёра Лу Жанмонно на 7,5 секунды. Бронзовая медаль досталась итальянке Лизе Виттоцци (11,7 секунды отставания, ноль промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, пятый этап, Рупольдинг (Германия).

Спринт 7,5 км, женщины. Результат:

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.10,7 (ноль промахов).

2. Лу Жанмонно (Франция) +7,5 (0).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +11,7 (0).

4. Эльвира Эберг (Швеция) +14,6 (0).

5. Франциска Пройс (Германия) +16,5 (0).

6. Суви Минккинен (Швеция) +28,5 (0).

...

17. Доротея Вирер (Италия) +52,2 (1).

25. Жулия Симон (Франция) +1.12,6 (0).

27. Анастасия Кузьмина (Словакия) +1.16,9 (2).