Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Жанмонно — вторая

Ханна Эберг выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Жанмонно — вторая
Ханна Эберг
Двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в немецком Рупольдинге. Она не допустила ни одного промаха и опередила серебряного призёра Лу Жанмонно на 7,5 секунды. Бронзовая медаль досталась итальянке Лизе Виттоцци (11,7 секунды отставания, ноль промахов).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, пятый этап, Рупольдинг (Германия).
Спринт 7,5 км, женщины. Результат:

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.10,7 (ноль промахов).
2. Лу Жанмонно (Франция) +7,5 (0).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +11,7 (0).
4. Эльвира Эберг (Швеция) +14,6 (0).
5. Франциска Пройс (Германия) +16,5 (0).
6. Суви Минккинен (Швеция) +28,5 (0).
...
17. Доротея Вирер (Италия) +52,2 (1).
25. Жулия Симон (Франция) +1.12,6 (0).
27. Анастасия Кузьмина (Словакия) +1.16,9 (2).

