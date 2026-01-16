Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Рупольдинге.

«Сегодня было действительно очень приятно соревноваться. Чувствовала, что могу выйти на старт и просто наслаждаться тем, что нахожусь здесь. Считаю, что это фантастическое место.

Я очень хорошо вошла в гонку. Первый круг ехала за Жюстин Бреза-Буше, мне показалось, что это было идеально — получить такой ориентир. Получился просто хороший первый круг, всё было под контролем. Сегодня смогла расслабиться на стрельбище, было приятно испытать такую возможность по ходу гонки», – сказала Эберг в интервью SVT после финиша.