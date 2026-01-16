Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге

Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Рупольдинге.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7

«Сегодня было действительно очень приятно соревноваться. Чувствовала, что могу выйти на старт и просто наслаждаться тем, что нахожусь здесь. Считаю, что это фантастическое место.

Я очень хорошо вошла в гонку. Первый круг ехала за Жюстин Бреза-Буше, мне показалось, что это было идеально — получить такой ориентир. Получился просто хороший первый круг, всё было под контролем. Сегодня смогла расслабиться на стрельбище, было приятно испытать такую возможность по ходу гонки», – сказала Эберг в интервью SVT после финиша.

Материалы по теме
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android