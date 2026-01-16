Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — в лидерах, а Ханна Эберг уже четвёртая

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. После спринта в Рупольдинге в её активе 628 очков. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, тройку сильнейших замыкает норвежка Марен Киркеэйде. Шведка Ханна Эберг поднялась на четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 628 очка.

2. Суви Минккинен (Франция) — 548.

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 521.

4 (6). Ханна Эберг (Швеция) — 485.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 475.

6 (4) Анна Магнуссон (Швеция) — 471.

7. Доротея Вирер (Италия) — 387.

8. Камиль Бене (Франция) — 376.

9. Лиза Виттоцци (Италия) — 369.

10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 341.

...

12. Жулия Симон (Франция) — 280.

13 (16). Франциска Пройс (Германия) — 260.

37 (35). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 82.