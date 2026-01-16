Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — в лидерах, а Ханна Эберг уже четвёртая

Ханна Эберг
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. После спринта в Рупольдинге в её активе 628 очков. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, тройку сильнейших замыкает норвежка Марен Киркеэйде. Шведка Ханна Эберг поднялась на четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 628 очка.
2. Суви Минккинен (Франция) — 548.
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 521.
4 (6). Ханна Эберг (Швеция) — 485.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 475.
6 (4) Анна Магнуссон (Швеция) — 471.
7. Доротея Вирер (Италия) — 387.
8. Камиль Бене (Франция) — 376.
9. Лиза Виттоцци (Италия) — 369.
10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 341.
...
12. Жулия Симон (Франция) — 280.
13 (16). Франциска Пройс (Германия) — 260.
37 (35). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 82.

