«Отдала всё, что у меня было». Виттоцци — о бронзе в спринте на КМ в Рупольдинге
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Виттоцци заняла третье место по итогам гонки, уступив лидеру шведке Ханне Эберг 11,7 секунды.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7
«Я довольна, гонка прошла очень хорошо, рада своей стрельбе. На лыжах сегодня получилось лучше, чем в эстафете, хотя, конечно, мне ещё нужно несколько стартов, чтобы выйти на оптимальную форму. Но сегодня отдала всё, что у меня было и довольна этим.
Сейчас чувствую себя хорошо, у меня стабильная стрельба, поэтому стараюсь переносить в гонку то, что делаю на тренировках. Я нашла свой ритм и довольна этим», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.
