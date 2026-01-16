«Отдала всё, что у меня было». Виттоцци — о бронзе в спринте на КМ в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Виттоцци заняла третье место по итогам гонки, уступив лидеру шведке Ханне Эберг 11,7 секунды.

«Я довольна, гонка прошла очень хорошо, рада своей стрельбе. На лыжах сегодня получилось лучше, чем в эстафете, хотя, конечно, мне ещё нужно несколько стартов, чтобы выйти на оптимальную форму. Но сегодня отдала всё, что у меня было и довольна этим.

Сейчас чувствую себя хорошо, у меня стабильная стрельба, поэтому стараюсь переносить в гонку то, что делаю на тренировках. Я нашла свой ритм и довольна этим», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.