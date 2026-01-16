Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Отдала всё, что у меня было». Виттоцци — о бронзе в спринте на КМ в Рупольдинге

«Отдала всё, что у меня было». Виттоцци — о бронзе в спринте на КМ в Рупольдинге
Комментарии

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Виттоцци заняла третье место по итогам гонки, уступив лидеру шведке Ханне Эберг 11,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7

«Я довольна, гонка прошла очень хорошо, рада своей стрельбе. На лыжах сегодня получилось лучше, чем в эстафете, хотя, конечно, мне ещё нужно несколько стартов, чтобы выйти на оптимальную форму. Но сегодня отдала всё, что у меня было и довольна этим.

Сейчас чувствую себя хорошо, у меня стабильная стрельба, поэтому стараюсь переносить в гонку то, что делаю на тренировках. Я нашла свой ритм и довольна этим», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Материалы по теме
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android