Биатлон, Кубок России, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт гонка преследования. Старт соревнований назначен на 11:30 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 11:20 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Александр Логинов (Тюменская область).

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) – +3,4 (отставание).

3. Роман Ерёмин (Новосибирская область) – +4,3.

4. Александр Поварницын (Тюменская область) – +8,1.

5. Роман Канаровский (Санкт-Петербург) – +21,4.

6. Карим Халили (Московская область) – +24,7.

7. Никита Лобастов (Беларусь) – +26,7.

8. Михаил Бурундуков (Тюменская область) – +30,0.

9. Максим Цветков (Санкт-Петербург – Вологодская область) – +36,3.

10. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) – + 39,9.