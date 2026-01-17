Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования. Старт соревнований назначен на 14:45 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 14:35 мск.
Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Гонка преследования, 10 км, женщины. Стартовый лист (частично):
1. Наталия Шевченко (Свердловская область).
2. Анастасия Халили (Московская область) – +22,1 (отставание).
3. Кристина Резцова (Московская область) – +47,4.
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – +53,8.
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) – +1.00,4.
6. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра) – +1.07,9.
7. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,9
8. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край) – +1.12,6.
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – +1.15,7.
10. Анна Григорьева (Красноярский край) – +1.17,3.