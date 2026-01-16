Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — первая, Минккинен — идёт следом

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — первая, Минккинен — идёт следом
Лу Жанмонно
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. Следом за ней идут Суви Минккинен из Финляндии и Марен Киркейэде из Норвегии.

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины.
Положение после пяти гонок из семи:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 311 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 255.
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 239.
4 (6). Ханна Эберг (Швеция) – 238.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 218.
6 (4). Анна Магнуссон (Швеция) – 210.
7 (10). Лиза Виттоцци (Италия) – 173.
8 (7). Доротея Вирер (Италия) – 168.
9. Жулия Симон (Франция) – 130.
10 (11). Камиль Бене (Франция) – 126.
...
12 (19).Франциска Пройс (Германия) – 123.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — в лидерах, а Ханна Эберг уже четвёртая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android