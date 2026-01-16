Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — первая, Минккинен — идёт следом

Французская биатлонистка Лу Жанмонно продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. Следом за ней идут Суви Минккинен из Финляндии и Марен Киркейэде из Норвегии.
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины.
Положение после пяти гонок из семи:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 311 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 255.
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 239.
4 (6). Ханна Эберг (Швеция) – 238.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 218.
6 (4). Анна Магнуссон (Швеция) – 210.
7 (10). Лиза Виттоцци (Италия) – 173.
8 (7). Доротея Вирер (Италия) – 168.
9. Жулия Симон (Франция) – 130.
10 (11). Камиль Бене (Франция) – 126.
...
12 (19).Франциска Пройс (Германия) – 123.