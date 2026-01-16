Скидки
Главная Биатлон Новости

«Горжусь тем, как сегодня справилась». Жанмонно — о серебре в спринте в Рупольдинге

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Француженка заняла второе место, проиграв шведке Ханне Эберг 7,5 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7

«Рупольдинг очень требователен, потому что нужно идеально стрелять и быть быстрым, чтобы держаться на уровне, и это меня сильно нервировало перед гонкой. Я обсудила это с Сирилем Бурде (тренер французской сборной. –Прим. «Чемпионата»), честно говоря, я не была в настроении, чтобы хорошо выступить. Поэтому очень горжусь тем, как сегодня справилась.

Слово-код сегодняшней гонки для меня было «адаптироваться», не переживать, что я чувствовала перед гонкой позавчера, до выхода на стрельбище. И я очень рада, что мне это удалось. Адаптация к конкретному моменту — это то, что у меня хорошо получается. Также очень довольна своим состоянием на лыжах – в последние метры оно было отличным, это даёт мне хорошую позицию для гонки преследования.

Эми Басерга была со мной на последнем круге и очень помогла мне, если честно. Не знаю, была бы я такой быстрой без неё. В целом я довольна, потому что смогла хорошо управлять своими силами, сохраняла темп до конца. Такой тип лыжного хода хотела бы проходить чаще. Сегодня мне немного помогли, но важно, чтобы в будущем я могла делать это самостоятельно», – приводит слова Жанмонно Fondo Italia.

