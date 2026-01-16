Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция — в лидерах, Норвегия — третья
Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. По итогам 12 гонок в их активе 4351 очко. Следом в 88 очках Швеция, а в 342 очках Норвегия.
Сборная Австрии поднялась на седьмое место, тогда как Чехия опустилась на восьмую строчку. В топ-10 также попала сборная Словении (2814).
Биатлон. Кубок наций — 2025/2026, женщины. После 12 гонок:
1. Франция – 4351 очко.
2. Швеция – 4253.
3. Норвегия — 4009.
4. Италия – 3807.
5. Германия – 3731.
6. Финляндия — 3468.
7 (8). Австрия — 3333.
8 (7). Чехия – 3287.
9. Швейцария – 3039.
10 (11). Словения – 2814.
