Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция — в лидерах, Норвегия — третья

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. По итогам 12 гонок в их активе 4351 очко. Следом в 88 очках Швеция, а в 342 очках Норвегия.

Сборная Австрии поднялась на седьмое место, тогда как Чехия опустилась на восьмую строчку. В топ-10 также попала сборная Словении (2814).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026, женщины. После 12 гонок:

1. Франция – 4351 очко.

2. Швеция – 4253.

3. Норвегия — 4009.

4. Италия – 3807.

5. Германия – 3731.

6. Финляндия — 3468.

7 (8). Австрия — 3333.

8 (7). Чехия – 3287.

9. Швейцария – 3039.

10 (11). Словения – 2814.