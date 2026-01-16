Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция — в лидерах, Норвегия — третья

Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция — в лидерах, Норвегия — третья
Жюстин Бреза-Буше
Комментарии

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. По итогам 12 гонок в их активе 4351 очко. Следом в 88 очках Швеция, а в 342 очках Норвегия.

Сборная Австрии поднялась на седьмое место, тогда как Чехия опустилась на восьмую строчку. В топ-10 также попала сборная Словении (2814).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026, женщины. После 12 гонок:

1. Франция – 4351 очко.
2. Швеция – 4253.
3. Норвегия — 4009.
4. Италия – 3807.
5. Германия – 3731.
6. Финляндия — 3468.
7 (8). Австрия — 3333.
8 (7). Чехия – 3287.
9. Швейцария – 3039.
10 (11). Словения – 2814.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — в лидерах, а Ханна Эберг уже четвёртая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android