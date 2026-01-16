Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Наталия Шевченко — лидирует, Резцова — идёт второй

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам спринта в Дёмине в её активе 290 очков. На втором месте Кристина Резцова, а тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 290 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 261.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 241.

4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 224.

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 201.

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 172.

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 144.

9. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 137.

10. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) — 132.

11. Виктория Сливко (Тюменская область) — 131.