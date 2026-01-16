Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Наталия Шевченко — лидирует, Резцова — идёт второй

Наталия Шевченко
Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам спринта в Дёмине в её активе 290 очков. На втором месте Кристина Резцова, а тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 290 очков.
2. Кристина Резцова (Московская область) – 261.
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 241.
4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 224.
5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 201.
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.
7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 172.
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 144.
9. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 137.
10. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) — 132.
11. Виктория Сливко (Тюменская область) — 131.

