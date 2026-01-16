Скидки
Главная Биатлон Новости

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Резцова отстаёт от Шевченко на 34 очка

Кристина Резцова
Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко лидирует в зачёте спринтерских гонок Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам трёх гонок из четырёх в её активе 154 очка. На втором месте Кристина Резцова, которая отстает на 34 очка.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт спринтерских гонок, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 154 очка.
2. Кристина Резцова (Московская область) – 120.
3. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 112.
4. Анастасия Халили (Москва) — 102.
5. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 94.
6. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 86.
7. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 86.
8. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 82.
9. Ксения Довгая (Тюменская область) – 79.
10. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) — 78.
...
14. Виктория Сливко (Тюменская область) — 64.

