Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин — лидер, Серохвостов идёт 11-м

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам спринта в Дёмине в его активе 307 очков. На втором месте находится Александр Поварницын, на третьем — Карим Халили.
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 307 очков.
2. Александр Поварницын (Тюменская область)– 292.
3. Карим Халили (Московская область)– 238.
4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.
5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 198.
6. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 182.
7. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 169.
8. Александр Логинов (Тюменская область) — 168.
9. Даниил Усов (Пермский край) — 163.
10. Александр Корнев (Удмуртия) — 161.
11. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 133.