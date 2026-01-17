Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин — лидер, Серохвостов идёт 11-м

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам спринта в Дёмине в его активе 307 очков. На втором месте находится Александр Поварницын, на третьем — Карим Халили.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 307 очков.

2. Александр Поварницын (Тюменская область)– 292.

3. Карим Халили (Московская область)– 238.

4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.

5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 198.

6. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 182.

7. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 169.

8. Александр Логинов (Тюменская область) — 168.

9. Даниил Усов (Пермский край) — 163.

10. Александр Корнев (Удмуртия) — 161.

11. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 133.