Биатлон

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Поварницын идёт лидером, а Бажин — второй

Александр Поварницын
Тюменский биатлонист Александр Поварницын возглавляет спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026. В его активе 145 очков. Следом расположились Кирилл Бажин (лидер тотала) и Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт спринтерских гонок, мужчины:

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 145 очков.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 133.
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 122.
4. Александр Логинов (Тюменская область) — 118.
5. Карим Халили (Московская область)– 109.
6. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 100.
7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 99.
8. Александр Корнев (Удмуртия) — 87.
9. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 85.
10. Даниил Усов (Пермский край) — 84.

