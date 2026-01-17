Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Поварницын идёт лидером, а Бажин — второй

Тюменский биатлонист Александр Поварницын возглавляет спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026. В его активе 145 очков. Следом расположились Кирилл Бажин (лидер тотала) и Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт спринтерских гонок, мужчины:

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 145 очков.

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 133.

3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 122.

4. Александр Логинов (Тюменская область) — 118.

5. Карим Халили (Московская область)– 109.

6. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 100.

7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 99.

8. Александр Корнев (Удмуртия) — 87.

9. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 85.

10. Даниил Усов (Пермский край) — 84.