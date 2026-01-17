Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 16:30 мск запланирован старт мужского спринта 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Спринт, мужчины. Стартовый лист (частично):

3. Эмильен Клод (Франция).

18. Лукас Хофер (Италия).

28. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

30. Симон Эдер (Австрия).

32. Йеспер Нелин (Швеция).

36. Фабьен Клод (Франция).

44. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

50. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

52. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

54. Томмазо Джакомель (Италия).

56. Кентен Фийон Майе (Франция).

58. Эрик Перро (Франция).

60. Мартин Понсилуома (Швеция).

64. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

66. Эмильен Жаклен (Франция).