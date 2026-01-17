Скидки
Бажин выиграл гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Мухамедзянов — второй

Бажин выиграл гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Мухамедзянов — второй
Комментарии

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужской гонки преследования 12,5 км на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 2,8 секунды и допустил два промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
31:02.8
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+17.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+22.2

Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов, отставший от победителя на 17,8 секунды и допустивший за всю гонку один промах. Бронзовую медаль выиграл Карим Халили — его отставание от победителя составило 22,2 секунды с тремя промахами.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:

1. Кирилл Бажин — 31.02,8 (2 промаха).

2. Ильназ Мухамедзянов — отставание 17,8 (1).

3. Карим Халили +22,2 (3).

4. Дмитрий Евменов +29,1 (2).

5. Александр Логинов +33,0 (4).

6. Максим Цветков +35,2 (0).

10. Даниил Серохвостов +1.26,3 (4).

