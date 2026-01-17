Бажин выиграл гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Мухамедзянов — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужской гонки преследования 12,5 км на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 2,8 секунды и допустил два промаха за четыре огневых рубежа.
Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов, отставший от победителя на 17,8 секунды и допустивший за всю гонку один промах. Бронзовую медаль выиграл Карим Халили — его отставание от победителя составило 22,2 секунды с тремя промахами.
Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
1. Кирилл Бажин — 31.02,8 (2 промаха).
2. Ильназ Мухамедзянов — отставание 17,8 (1).
3. Карим Халили +22,2 (3).
4. Дмитрий Евменов +29,1 (2).
5. Александр Логинов +33,0 (4).
6. Максим Цветков +35,2 (0).
…
10. Даниил Серохвостов +1.26,3 (4).
