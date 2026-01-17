Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Действовал согласно задуманному плану». Бажин — после гонки преследования в Дёмине

«Действовал согласно задуманному плану». Бажин — после гонки преследования в Дёмине
Комментарии

Российский биатлонист Кирилл Бажин, ставший победителем гонки преследования на этапе Кубка России в Дёмине, поделился эмоциями после победы.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
31:02.8
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+17.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+22.2

— Хочется поблагодарить региональный сервис, который сделал сегодня бомбезные лыжи, я просто ехал и наслаждался ими.

— Как контролировали Логинова?
— Действовал согласно задуманному плану.

— Кто в вашем с Александром Логиновым дуэте рулил? Насколько комфортным темпом шли?
— Первую часть рубежа, равнину, шёл я, на подъёме вышел Александр. Я его даже больше пропускал, чтобы на его темпе поработать. Потом перед рубежом мы опять менялись.

— Были промахи, неидеальная стрельба. Понимали, что будет запас на штрафной круг, и решили добавить огня в эту гонку, дать Логинову шанс?
— Да, чтобы гонка сказкой не казалась и не расслабляться до конца, пришлось сделать такой сюрприз. Я думал, Саня попадёт и придётся финишный круг бежать на максимум, — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Бажин выиграл гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Мухамедзянов — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android