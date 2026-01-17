«Действовал согласно задуманному плану». Бажин — после гонки преследования в Дёмине

Российский биатлонист Кирилл Бажин, ставший победителем гонки преследования на этапе Кубка России в Дёмине, поделился эмоциями после победы.
— Хочется поблагодарить региональный сервис, который сделал сегодня бомбезные лыжи, я просто ехал и наслаждался ими.
— Как контролировали Логинова?
— Действовал согласно задуманному плану.
— Кто в вашем с Александром Логиновым дуэте рулил? Насколько комфортным темпом шли?
— Первую часть рубежа, равнину, шёл я, на подъёме вышел Александр. Я его даже больше пропускал, чтобы на его темпе поработать. Потом перед рубежом мы опять менялись.
— Были промахи, неидеальная стрельба. Понимали, что будет запас на штрафной круг, и решили добавить огня в эту гонку, дать Логинову шанс?
— Да, чтобы гонка сказкой не казалась и не расслабляться до конца, пришлось сделать такой сюрприз. Я думал, Саня попадёт и придётся финишный круг бежать на максимум, — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».
