Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Поварницын — о 21-м месте в гонке преследования в Дёмине: как будто вышел разобранный

Поварницын — о 21-м месте в гонке преследования в Дёмине: как будто вышел разобранный
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын, занявший в гонке преследования на этапе Кубка России в Дёмине 21-е место, заявил, что на невысоком результате сказалось плохое после болезни физическое состояние.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
31:02.8
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+17.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+22.2

«Как будто я вышел на эту гонку разобранный. Во‑вторых, после болезни сказывается плохое самочувствие. А также ошибся с выбором структуры.

Попробовал достать лидеров на первом круге, но почувствовал, что иду не своим темпом. Пришлось их отпустить. Думал, что на огневом рубеже сработаю хорошо, но поправка ушла чуть левее, из‑за этого не удалось приблизиться», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Мышцы пока не в тех кондициях». Поварницын — после четвёртого места в спринте в Дёмине
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android