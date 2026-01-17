Поварницын — о 21-м месте в гонке преследования в Дёмине: как будто вышел разобранный

Российский биатлонист Александр Поварницын, занявший в гонке преследования на этапе Кубка России в Дёмине 21-е место, заявил, что на невысоком результате сказалось плохое после болезни физическое состояние.

«Как будто я вышел на эту гонку разобранный. Во‑вторых, после болезни сказывается плохое самочувствие. А также ошибся с выбором структуры.

Попробовал достать лидеров на первом круге, но почувствовал, что иду не своим темпом. Пришлось их отпустить. Думал, что на огневом рубеже сработаю хорошо, но поправка ушла чуть левее, из‑за этого не удалось приблизиться», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».