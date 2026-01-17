Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова выиграла гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Халили — вторая

Резцова выиграла гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Халили — вторая
Комментарии

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпиады-2022 биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования 10 км на этапе Кубка России в Дёмине. Она преодолела дистанцию за 27 минут 55,8 секунды и допустила два промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. 10 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
27:55.8
2
Анастасия Халили
Московская область
+31.8
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+1:29.4

Второй финишировала Анастасия Халили, отставшая от первого места на 31,8 секунды и также допустившая два промаха. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание составило 1.29,4 с шестью промахами.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Кристина Резцова — 27.55,8 (2 промаха).

2. Анастасия Халили — отставание 31,8 секунды (2).

3. Наталия Шевченко +1.29,4 (6).

4. Ксения Довгая +1.43,0 (1).

5. Анна Григорьева +1.44,7 (2).

6. Алина Плицева +1.44,8 (0).

14. Виктория Сливко +3.05,7 (6).

16. Виктория Метеля +3.41,5 (6).

Календарь Кубка России по биатлону
Материалы по теме
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android