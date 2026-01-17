Резцова выиграла гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Халили — вторая

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпиады-2022 биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования 10 км на этапе Кубка России в Дёмине. Она преодолела дистанцию за 27 минут 55,8 секунды и допустила два промаха за четыре огневых рубежа.
Второй финишировала Анастасия Халили, отставшая от первого места на 31,8 секунды и также допустившая два промаха. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание составило 1.29,4 с шестью промахами.
Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Гонка преследования, 10 км. Женщины:
1. Кристина Резцова — 27.55,8 (2 промаха).
2. Анастасия Халили — отставание 31,8 секунды (2).
3. Наталия Шевченко +1.29,4 (6).
4. Ксения Довгая +1.43,0 (1).
5. Анна Григорьева +1.44,7 (2).
6. Алина Плицева +1.44,8 (0).
…
14. Виктория Сливко +3.05,7 (6).
16. Виктория Метеля +3.41,5 (6).
- 17 января 2026
-
15:34
-
13:51
-
13:07
-
12:18
-
09:30
-
07:00
-
06:00
-
00:12
-
00:02
- 16 января 2026
-
23:32
-
23:25
-
23:14
-
22:04
-
22:01
-
21:09
-
21:03
-
19:49
-
17:25
-
15:12
-
13:22
-
13:05
-
12:26
-
11:02
-
09:30
-
07:00
- 15 января 2026
-
23:43
-
21:36
-
17:42
-
09:30
- 14 января 2026
-
22:25
-
19:36
-
17:49
-
17:43
-
13:36
-
12:43