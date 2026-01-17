Резцова выиграла гонку преследования на этапе КР в Дёмине, Халили — вторая

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпиады-2022 биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования 10 км на этапе Кубка России в Дёмине. Она преодолела дистанцию за 27 минут 55,8 секунды и допустила два промаха за четыре огневых рубежа.

Второй финишировала Анастасия Халили, отставшая от первого места на 31,8 секунды и также допустившая два промаха. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание составило 1.29,4 с шестью промахами.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Кристина Резцова — 27.55,8 (2 промаха).

2. Анастасия Халили — отставание 31,8 секунды (2).

3. Наталия Шевченко +1.29,4 (6).

4. Ксения Довгая +1.43,0 (1).

5. Анна Григорьева +1.44,7 (2).

6. Алина Плицева +1.44,8 (0).

…

14. Виктория Сливко +3.05,7 (6).

16. Виктория Метеля +3.41,5 (6).