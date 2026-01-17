Скидки
Главная Биатлон Новости

Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Комментарии

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Рупольдинге. Самуэльссон завершил дистанцию за 21.53,8 минуты, не допустив при этом ни одного промаха на огневых рубежах. Для Самуэльссона эта победа стала первой с весны 2025 года, а также первой в спринтерских гонках с сезона-2021/2022. Также для шведа эта гонка стала первой за последние 15 стартов в рамках Кубка мира, которую он сумел провести без промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

Вторым на финише стал итальянец Томмазо Джакомель, который проиграл победителю 17,6 секунды (1 промах). Замкнул тройку призёров норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей, который отстал от Самуэльссона на 34,1 секунды, пройдя огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Рупольдинг. Спринт, мужчины:

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 21.53,8 (0 промахов).

2. Томаззо Джакомель (Италия) – +17,6 (1).

3. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) – +34,1 (0).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) – +41,2 (0).

5. Эрик Перро (Франция) – +42,2 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +45,8 (1).

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +46,7 (0).

7. Эмильен Жаклен (Франция) – +46,7 (1).

9. Давид Цобель (Германия) – +47,6 (0).

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – +53,5 (0).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
