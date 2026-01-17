Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежец Фрей впервые в карьере завоевал личную медаль на этапах Кубка мира по биатлону

Норвежец Фрей впервые в карьере завоевал личную медаль на этапах Кубка мира по биатлону
Комментарии

Норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей завоевал первую личную награду на этапах Кубка мира. Ранее Фрей занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия), уступив победителю гонки шведу Себастиану Самуэльссону 34,1 секунды на финише.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

До бронзы в Рупольдинге лучшим результатом, показанным Фреем в личной гонке на Кубке мира, было четвёртое место в спринте в Холменколлене (Норвегия) в сезоне-2024/2025.

22-летний Фрей является четырёхкратным чемпионом Европы по биатлону. Также он становился победителем этапа Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде в составе эстафетной четвёрки сборной Норвегии.

Этап Кубка мира в Рупольдинге проходит с 14 по 18 января.

Материалы по теме
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android