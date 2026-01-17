Норвежец Фрей впервые в карьере завоевал личную медаль на этапах Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей завоевал первую личную награду на этапах Кубка мира. Ранее Фрей занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия), уступив победителю гонки шведу Себастиану Самуэльссону 34,1 секунды на финише.

До бронзы в Рупольдинге лучшим результатом, показанным Фреем в личной гонке на Кубке мира, было четвёртое место в спринте в Холменколлене (Норвегия) в сезоне-2024/2025.

22-летний Фрей является четырёхкратным чемпионом Европы по биатлону. Также он становился победителем этапа Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде в составе эстафетной четвёрки сборной Норвегии.

Этап Кубка мира в Рупольдинге проходит с 14 по 18 января.