Норвежец Фрей впервые в карьере завоевал личную медаль на этапах Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей завоевал первую личную награду на этапах Кубка мира. Ранее Фрей занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия), уступив победителю гонки шведу Себастиану Самуэльссону 34,1 секунды на финише.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1
До бронзы в Рупольдинге лучшим результатом, показанным Фреем в личной гонке на Кубке мира, было четвёртое место в спринте в Холменколлене (Норвегия) в сезоне-2024/2025.
22-летний Фрей является четырёхкратным чемпионом Европы по биатлону. Также он становился победителем этапа Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде в составе эстафетной четвёрки сборной Норвегии.
Этап Кубка мира в Рупольдинге проходит с 14 по 18 января.
