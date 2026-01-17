Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джакомель лидирует, Самуэльссон — второй

Итальянский биатлонист Томаззо Джакомель сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после спринтерской гонки в Рупольдинге (Германия). В его активе 686 очков. Итальянец занял второе место в гонке, золото завоевал швед Себастиан Самуэльссон, который благодаря этой победе поднялся на вторую позицию (595 очков) в общем зачёте.
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 17 января 2026 года:
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 686 очков.
2 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 595.
3. Эрик Перро (Франция) – 579.
4 (2). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560.
5 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) – 430.
6 (5). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 411.
7 (8). Мартин Понсиолума (Швеция) – 391.
8 (7). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 388.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 374.
10. Филипп Наврат (Германия) – 354.
