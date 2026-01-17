Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джакомель лидирует, Самуэльссон — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джакомель лидирует, Самуэльссон — второй
Комментарии

Итальянский биатлонист Томаззо Джакомель сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после спринтерской гонки в Рупольдинге (Германия). В его активе 686 очков. Итальянец занял второе место в гонке, золото завоевал швед Себастиан Самуэльссон, который благодаря этой победе поднялся на вторую позицию (595 очков) в общем зачёте.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 17 января 2026 года:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 686 очков.

2 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 595.

3. Эрик Перро (Франция) – 579.

4 (2). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560.

5 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) – 430.

6 (5). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 411.

7 (8). Мартин Понсиолума (Швеция) – 391.

8 (7). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 388.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 374.

10. Филипп Наврат (Германия) – 354.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!
Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android