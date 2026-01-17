Скидки
Главная Биатлон Новости

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель сохранил лидерство, Самуэльссон — второй

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель сохранил лидерство, Самуэльссон — второй
Комментарии

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В его активе 309 очков. Джакомель стал серебряным призёром в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победил в гонке швед Себастиан Самуэльсон, который после этого триумфа поднялся на второе место в спринтерском зачёте (274 очка).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после пяти гонок из семи:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 309.

2 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 274.

3. Эрик Перро (Франция) – 241.

4 (8). Кентен Фийон Майе (Франция) – 202.

5 (2). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200.

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 196.

7 (5). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 191.

8 (7). Филипп Наврат (Германия) – 191.

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 185.

10 (11). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 176.

