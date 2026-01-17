Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель сохранил лидерство, Самуэльссон — второй

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В его активе 309 очков. Джакомель стал серебряным призёром в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победил в гонке швед Себастиан Самуэльсон, который после этого триумфа поднялся на второе место в спринтерском зачёте (274 очка).
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после пяти гонок из семи:
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 309.
2 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 274.
3. Эрик Перро (Франция) – 241.
4 (8). Кентен Фийон Майе (Франция) – 202.
5 (2). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200.
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 196.
7 (5). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 191.
8 (7). Филипп Наврат (Германия) – 191.
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 185.
10 (11). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 176.
