Самуэльссон — о победе в спринте в Рупольдинге: был ужасно нервным перед гонкой

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Швед завершил гонку за 21.53,8, пройдя дистанцию без промахов на огневых рубежах.
«Впервые я не знаю, что сказать. Я очень тронут. Это было невероятно. Я был ужасно нервным перед этим спринтом. Думал примерно так: «Трасса лёгкая, на лыжне нельзя будет сделать разницу, все будут стрелять чисто, все будут стрелять быстро…» Я очень рад, что смог просто сосредоточиться на себе и провести гонку так, как считал нужным», – приводит слова Самуэльссона SVT.
Благодаря победе в спринтерской гонке в Рупольдинге Самуэльссон поднялся на второе место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. Он уступает лидеру, итальянскому биатлонисту Томмазо Джакомелю, 91 очко.
