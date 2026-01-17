«Не знаю, что со мной произошло». Сливко — после гонки преследования

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свой результат по итогам гонки преследования на 10 км на этапе Кубка России в Дёмине. Сливко заняла 14-е место.

«Нет оправданий. Не знаю, что со мной произошло. Завтра буду выходить бороться», — сказала Сливко в видео на своей странице в социальных сетях.

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпиады-2022 биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования. Она преодолела дистанцию за 27 минут 55,8 секунды и допустила два промаха за четыре огневых рубежа. Второй финишировала Анастасия Халили. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко.