Биатлон, Кубок России, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок России, 3-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 18 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской масс-старт. Начало соревнований запланировано на 11:30 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 11:20 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Масс-старт, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Кирилл Бажин (Свердловская область).

2. Александр Поварницын (Тюменская область).

3. Карим Халили (Московская область).

4. Александр Логинов (Тюменская область).

5. Роман Ерёмин (Новосибирская область).

6. Евгений Сидоров (Красноярский край – Ленинградская область).

7. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).

8. Даниил Серохвостов (ХМАО – Югра).

9. Савелий Коновалов (Свердловская область).

10. Даниил Усов (Пермский край).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Как в старые добрые времена. Логинов играючи расправился с соперниками в спринте
Новости. Биатлон
Новости. Биатлон

