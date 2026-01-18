Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 13:50 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Масс-старт, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область).

2. Кристина Резцова (Московская область).

3. Виктория Метеля (ХМАО – Югра).

4. Юлия Коваленко (Красноярский край).

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край).

6. Ирина Казакевич (Свердловская область).

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан).

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область).

9. Ксения Довгая (Тюменская область).

10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Не надо больше слёз, Настя! Халили спасла непростой сезон медалью на Кубке России
Не надо больше слёз, Настя! Халили спасла непростой сезон медалью на Кубке России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android