Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 13:50 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Масс-старт, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область).

2. Кристина Резцова (Московская область).

3. Виктория Метеля (ХМАО – Югра).

4. Юлия Коваленко (Красноярский край).

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край).

6. Ирина Казакевич (Свердловская область).

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан).

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область).

9. Ксения Довгая (Тюменская область).

10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра).