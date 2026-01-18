Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, в Дёмине в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск. В прямом эфире их покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 13:50 мск.
Биатлон. Кубок России – 2025/2026, третий этап, Дёмино. Масс-старт, женщины. Стартовый лист (частично):
1. Наталия Шевченко (Свердловская область).
2. Кристина Резцова (Московская область).
3. Виктория Метеля (ХМАО – Югра).
4. Юлия Коваленко (Красноярский край).
5. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край).
6. Ирина Казакевич (Свердловская область).
7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан).
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область).
9. Ксения Довгая (Тюменская область).
10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра).