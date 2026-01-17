Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Резцова сократила отставание от лидирующей Шевченко

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Резцова сократила отставание от лидирующей Шевченко
Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. После гонки преследования в Дёмине в её активе 338 очков. На втором месте идёт Кристина Резцова (321 очко), замыкает тройку сильнейших Виктория Метеля (266 очков).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. 10 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
27:55.8
2
Анастасия Халили
Московская область
+31.8
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+1:29.4

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 338 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 321.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 266.

4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 254.

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 234.

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 172.

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 172.

9. Ксения Довгая (Тюменская область) – 168.

10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра) – 166.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android