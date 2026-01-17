Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Резцова сократила отставание от лидирующей Шевченко

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. После гонки преследования в Дёмине в её активе 338 очков. На втором месте идёт Кристина Резцова (321 очко), замыкает тройку сильнейших Виктория Метеля (266 очков).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 338 очков.
2. Кристина Резцова (Московская область) – 321.
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 266.
4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 254.
5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 234.
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.
7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 172.
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 172.
9. Ксения Довгая (Тюменская область) – 168.
10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра) – 166.
- 17 января 2026
-
22:01
-
21:47
-
21:26
-
20:58
-
19:17
-
18:46
-
18:33
-
17:58
-
17:41
-
15:34
-
13:51
-
13:07
-
12:18
-
09:30
-
07:00
-
06:00
-
00:12
-
00:02
- 16 января 2026
-
23:32
-
23:25
-
23:14
-
22:04
-
22:01
-
21:09
-
21:03
-
19:49
-
17:25
-
15:12
-
13:22
-
13:05
-
12:26
-
11:02
-
09:30
-
07:00
- 15 января 2026
-
23:43