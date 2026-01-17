Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Резцова сократила отставание от лидирующей Шевченко

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. После гонки преследования в Дёмине в её активе 338 очков. На втором месте идёт Кристина Резцова (321 очко), замыкает тройку сильнейших Виктория Метеля (266 очков).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 338 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 321.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 266.

4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 254.

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 234.

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 172.

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 172.

9. Ксения Довгая (Тюменская область) – 168.

10. Екатерина Суханова (ХМАО – Югра) – 166.