Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин лидирует, Поварницын — второй

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам гонки преследования в Дёмине в его активе 367 очков. На втором месте находится Александр Поварницын, на третьем — Карим Халили.
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 367 очков.
2. Александр Поварницын (Тюменская область) – 312.
3. Карим Халили (Московская область) – 286.
4. Александр Логинов (Тюменская область) — 207.
5. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 203.
6. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.
7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 200.
8. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 198.
9. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 191.
10. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 181.
- 17 января 2026
-
22:01
-
21:47
-
21:26
-
20:58
-
19:17
-
18:46
-
18:33
-
17:58
-
17:41
-
15:34
-
13:51
-
13:07
-
12:18
-
09:30
-
07:00
-
06:00
-
00:12
-
00:02
- 16 января 2026
-
23:32
-
23:25
-
23:14
-
22:04
-
22:01
-
21:09
-
21:03
-
19:49
-
17:25
-
15:12
-
13:22
-
13:05
-
12:26
-
11:02
-
09:30
-
07:00
- 15 января 2026
-
23:43