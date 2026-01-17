Скидки
Биатлон

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин лидирует, Поварницын — второй

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам гонки преследования в Дёмине в его активе 367 очков. На втором месте находится Александр Поварницын, на третьем — Карим Халили.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
31:02.8
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+17.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+22.2

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 367 очков.

2. Александр Поварницын (Тюменская область) – 312.

3. Карим Халили (Московская область) – 286.

4. Александр Логинов (Тюменская область) — 207.

5. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 203.

6. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.

7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 200.

8. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 198.

9. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 191.

10. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 181.

Календарь Кубка России - 2025/2026
