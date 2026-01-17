Скидки
Биатлон

Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Бажин лидирует, Халили — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин после победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине сохранил лидерство в зачёте пасьютов. В его активе 120 очков.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
17 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
31:02.8
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+17.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+22.2

Вторую строчку занимает Карим Халили с результатом 102 очка. Тройку лидеров замыкает Даниил Серохвостов (67).

Биатлон Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 17 января. Мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 120 очков.

2. Карим Халили (Московская область) — 102.

3. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 67.

4. Роман Ерёмин (Новосибирская область) – 42.

5. Александр Поварницын (Тюменская область) – 59.

6. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 58.

7. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) – 56.

8. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 54.

9. Максим Цветков (Санкт-Петербург – Вологодская область) – 53.

10. Олег Домичек (Новосибирская область – Алтайский край) – 51.

