Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Бажин лидирует, Халили — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин после победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине сохранил лидерство в зачёте пасьютов. В его активе 120 очков.
Вторую строчку занимает Карим Халили с результатом 102 очка. Тройку лидеров замыкает Даниил Серохвостов (67).
Биатлон Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 17 января. Мужчины:
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 120 очков.
2. Карим Халили (Московская область) — 102.
3. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 67.
4. Роман Ерёмин (Новосибирская область) – 42.
5. Александр Поварницын (Тюменская область) – 59.
6. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 58.
7. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) – 56.
8. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 54.
9. Максим Цветков (Санкт-Петербург – Вологодская область) – 53.
10. Олег Домичек (Новосибирская область – Алтайский край) – 51.
- 17 января 2026
-
22:01
-
21:47
-
21:26
-
20:58
-
19:17
-
18:46
-
18:33
-
17:58
-
17:41
-
15:34
-
13:51
-
13:07
-
12:18
-
09:30
-
07:00
-
06:00
-
00:12
-
00:02
- 16 января 2026
-
23:32
-
23:25
-
23:14
-
22:04
-
22:01
-
21:09
-
21:03
-
19:49
-
17:25
-
15:12
-
13:22
-
13:05
-
12:26
-
11:02
-
09:30
-
07:00
- 15 января 2026
-
23:43