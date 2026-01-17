Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Шевченко — лидер, Резцова — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко (Свердловская область) после победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине стала лидером зачёта пасьютов. В её активе 102 очка.

Вторую строчку занимает Кристина Резцова с результатом 93 очка. Тройку лидеров замыкает Елизавета Фролова (72).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 17 января. Женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 102.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 93.

3. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 72.

4. Анна Григорьева (Красноярский край) – 68.

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 65.

6. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 64.

7. Динара Смольская (Беларусь) — 60.

8. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 56.

9. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) – 56.

10. Анастасия Халили (Московская область) – 54.

11. Светлана Миронова (Свердловская область) – 54.