Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 14:30 мск запланирован старт женского пасьюта 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Пасьют, женщины. Стартовый лист (частично):
1. Ханна Эберг (Швеция).
2. Лу Жанмонно (Франция).
3. Лиза Виттоцци (Италия).
4. Эльвира Эберг (Швеция).
5. Франциска Пройс (Германия).
6. Суви Минккинен (Финляндия).
7. Марте Юхансен (Норвегия).
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
9. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
10. Камиль Бене (Франция).