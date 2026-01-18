Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 14:30 мск запланирован старт женского пасьюта 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Пасьют, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ханна Эберг (Швеция).

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Лиза Виттоцци (Италия).

4. Эльвира Эберг (Швеция).

5. Франциска Пройс (Германия).

6. Суви Минккинен (Финляндия).

7. Марте Юхансен (Норвегия).

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

9. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

10. Камиль Бене (Франция).