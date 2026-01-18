Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 14:30 мск запланирован старт женского пасьюта 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Пасьют, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ханна Эберг (Швеция).

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Лиза Виттоцци (Италия).

4. Эльвира Эберг (Швеция).

5. Франциска Пройс (Германия).

6. Суви Минккинен (Финляндия).

7. Марте Юхансен (Норвегия).

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

9. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

10. Камиль Бене (Франция).

Календарь Кубка мира по биатлону
Материалы по теме
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android