Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 17:00 мск запланирован старт мужского пасьюта 12,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Пасьют, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

2. Томмазо Джакомель (Италия).

3. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

4. Кентен Фийон Майе (Франция).

5. Эрик Перро (Франция).

6. Мартин Понсилуома (Швеция).

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

8. Эмильен Жаклен (Франция).

9. Давид Цобель (Германия).

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).