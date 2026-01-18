Скидки
Главная Биатлон Новости

Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по личным победам на этапах КМ

Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по личным победам на этапах КМ
Комментарии

Олимпийский чемпион и обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пхёнчхане шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по победам на этапах Кубка мира в личных гонках.

Последней на текущий момент победой спортсмена стала золотая медаль в спринте на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге. Это стало первым для Самуэльссона выигрышем в 2026 году.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

Победа в спринте в Рупольдинге стала для биатлониста восьмой на Кубке мира. Он обогнал по этому показателю соотечественника Бьорна Ферри — у него семь золотых медалей в личных забегах.

В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занимает промежуточное второе место.

Календарь Кубка мира по биатлону
