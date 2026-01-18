Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по личным победам на этапах КМ

Олимпийский чемпион и обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пхёнчхане шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по победам на этапах Кубка мира в личных гонках.

Последней на текущий момент победой спортсмена стала золотая медаль в спринте на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге. Это стало первым для Самуэльссона выигрышем в 2026 году.

Победа в спринте в Рупольдинге стала для биатлониста восьмой на Кубке мира. Он обогнал по этому показателю соотечественника Бьорна Ферри — у него семь золотых медалей в личных забегах.

В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занимает промежуточное второе место.