Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по личным победам на этапах КМ
Олимпийский чемпион и обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пхёнчхане шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал рекордсменом мужской сборной Швеции по победам на этапах Кубка мира в личных гонках.
Последней на текущий момент победой спортсмена стала золотая медаль в спринте на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге. Это стало первым для Самуэльссона выигрышем в 2026 году.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1
Победа в спринте в Рупольдинге стала для биатлониста восьмой на Кубке мира. Он обогнал по этому показателю соотечественника Бьорна Ферри — у него семь золотых медалей в личных забегах.
В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занимает промежуточное второе место.
